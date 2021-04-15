Стефен Карри установил три выдающихся рекорда НБА. Стив Керр не дал ему оформить четвёртый

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер» (147:109) набрал 42 очка (3/4 двухочковых, 11/16 трехочковых, 3/3 штрафных), 6 подборов и 8 передач.



Карри забил 29 трехочковых в 3 последних матчах, что является новым историческим рекордом НБА. Он превзошёл свой же показатель (28) от 2019 года. Карри стал первым игроком в истории НБА, который реализовывал 10+ трехочковых в двух играх подряд более одного раза за карьеру. Ранее Стефен попадал 10+ раз с дальней дистанции дважды подряд в 2016 году. на счету Карри 19 матчей с 10+ точными трёхочковыми за карьеру — новый рекорд НБА.



Карри провел на площадке 29 минут и не вышел на четвертую четверть. Главный тренер Стив Керр решил не выпускать баскетболиста, хотя Карри демонстрировал желание продолжить игру. Таким образом, Карри упустил возможность побить исторический рекорд своего одноклубника Клэя Томпсона по количеству трёхочковых попаданий в одном матче — 14. Лучший показатель в карьере Стефена — 13 дальних попаданий за одну игру.

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