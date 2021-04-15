Леброн Джеймс отреагировал на невероятный победный бросок Луки Дончича

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победный бросок разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлис».

За 1,8 секунды до конца матча «Даллас» уступал со счётом 111:113. В самой концовке Дончич забросил трёхочковый и принёс своей команде победу со счётом 114:113.

«Вау, вау, вау!!! Камон! Это не может быть!» — написал Леброн в своём «твиттере» и отметил Дончича.

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Эта победа поможет «Далласу» в борьбе за шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Если техасцы финишируют на шестом месте, то смогут избежать участия в стадии плей-ин. Ранее сам Дончич говорил, что считает плей-ин бессмысленным. Возможно, именно бросок Дончича избавит «Даллас» от участия в этом мини-турнире.