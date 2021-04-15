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Карри отреагировал на то, что Керр не дал ему минуты для покорения исторического рекорда

Карри отреагировал на то, что Керр не дал ему минуты для покорения исторического рекорда
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что ему хотелось бы снова стать рекордсменом НБА по количеству точных трёхочковых в одном матче. Личный рекорд Карри — 13 трёхочковых бросков в одной игре. В 2018 году достижение Стефена превзошёл партнёр по команде Клэй Томпсон, он попал с дистанции 14 раз.

В минувшем матче с «Оклахома-Сити Тандер» Карри во время первых трёх четвертей сделал 11 точных трёхочковых. Но в четвёртой четверти он на площадке так и не появился, учитывая большой перевес команды. Главный тренер команды Стив Керр решил поберечь игрока.

«Конечно, мне хочется вновь стать рекордсменом. Я сегодня даже шутил с нашими ребятами, мы вспомнили тот матч в Чикаго. Клэй побил рекорд за три четверти. Его 37-очковая четверть была ещё более безумной. У меня же набралось 25 очков за 12 минут. Мне казалось, что меня не остановить. Но Клэй за тот же отрезок набрал на 12 очков больше, это невероятно. У него было 14 трёшек, а у меня — 11.

Мне казалось, что я просто не могу промахнуться. Думаю, что рекорд можно превзойти, но посмотрим», — цитирует Карри ESPN.

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