Карри отреагировал на то, что Керр не дал ему минуты для покорения исторического рекорда

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что ему хотелось бы снова стать рекордсменом НБА по количеству точных трёхочковых в одном матче. Личный рекорд Карри — 13 трёхочковых бросков в одной игре. В 2018 году достижение Стефена превзошёл партнёр по команде Клэй Томпсон, он попал с дистанции 14 раз.

В минувшем матче с «Оклахома-Сити Тандер» Карри во время первых трёх четвертей сделал 11 точных трёхочковых. Но в четвёртой четверти он на площадке так и не появился, учитывая большой перевес команды. Главный тренер команды Стив Керр решил поберечь игрока.

«Конечно, мне хочется вновь стать рекордсменом. Я сегодня даже шутил с нашими ребятами, мы вспомнили тот матч в Чикаго. Клэй побил рекорд за три четверти. Его 37-очковая четверть была ещё более безумной. У меня же набралось 25 очков за 12 минут. Мне казалось, что меня не остановить. Но Клэй за тот же отрезок набрал на 12 очков больше, это невероятно. У него было 14 трёшек, а у меня — 11.

Мне казалось, что я просто не могу промахнуться. Думаю, что рекорд можно превзойти, но посмотрим», — цитирует Карри ESPN.