Евролига подтвердила участие нового российского клуба в следующем сезоне

Евролига на официальном сайте поздравила казанский УНИКС с выходом в финал Еврокубка. Этот успех позволил казанцам получить путёвку в Евролигу. Ранее в этот турнир попадал лишь победитель Еврокубка, но в нынешним сезоне путёвки получают оба финалиста, так как «Валенсия» не смогла пробиться в плей-офф Евролиги. Помимо УНИКСа, в Евролиге сыграет «Монако».
Информацию о путёвке УНИКСа в Евролигу подтвердил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
«Благодаря УНИКСу мы уже точно имеем две путёвки в Евролигу на следующий год. Надеюсь, у казанцев не пропадёт желание завоевать трофей, и выход в Евролигу на следующий сезон не значит, что задача на этот сезон решена», — цитирует Кущенко ТАСС.
В следующем сезоне участие в Евролиге также примет московский ЦСКА. Помимо этого, EuroHoops утверждает, что фаворитом в борьбе за «уайлдкард» является «Зенит» из Санкт-Петербурга. Если информация подтвердится, то в Евролиге Россию снова представят три клуба.
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