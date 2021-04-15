ЦСКА и ещё 6 клубов требуют отставки Бертомеу. Опубликован текст послания

ЦСКА и еще 6 клубов Евролиги требуют отставки президента организации Жорди Бертомеу, сообщает SDNA.

11 апреля ЦСКА, литовский «Жальгирис», турецкий «Анадолу Эфес», итальянский «Милан», израильский «Маккаби», а также греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос» провели секретную встречу в Афинах, где выразили вотум недоверия Бертомеу.



SDNA опубликовал текст послания 7 клубов, которое они отправили руководству Евролиги. Клубы не хотят, чтобы Бертомеу имел автоматическое право на продление своих полномочий каждый год до 10 мая.



«Дорогой Жорди. Этим письмом мы хотели бы сообщить вам, что не даём нашего согласия на автоматическое продление ваших полномочий каждый год», – утверждается в послании.



Клубы с лицензией А являются фактическими хозяевами организации. ЦСКА вместе с упомянутыми 6 клубами могут отправить Бертомеу в отставку. Президент Евролиги должен убедить как минимум два клуба не голосовать против него, чтобы сохранить пост. Ранее Бертомеу решил провести внеочередную встречу с 11 клубами-акционерами Евролиги 26 апреля.