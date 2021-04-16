«Голден Стэйт» потерял стартового игрока до конца сезона

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен выбыл до конца сезона из-за разрыва мениска, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



20-летний баскетболист перенёс операцию в Лос-Анджелесе. «Уорриорз» рассчитывают, что Уайзмен восстановится к старту сезона-2021/2022. Уайзмен травмировал колено в начале второй четверти матча против «Хьюстон Рокетс» (125:109) 10 апреля. Центровой неудачно приземлился после попытки забить данк и блок-шота игрока соперников Кеньона Мартина-младшего.



Уайзмен был выбран под вторым пиком драфта НБА 2020 года. Центровой отыграл 39 матчей (27 в старте), набирая 11,5 очка, 5,8 подбора и 0,9 блок-шота за 21,5 минуты. Уайзмен реализовал 51,9% бросков с игры и 62,8% штрафных в первом сезоне в НБА.