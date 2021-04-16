«Лейкерс» сделали апдейт по травмированному Энтони Дэвису

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис близок к возвращению в строй и получил разрешение на возобновление полноценных тренировок, сообщает ESPN.



В субботу и понедельник «Лейкерс» предстоит сыграть спаренные матчи регулярного чемпионата НБА против «Юта Джаз». По словам главного тренера калифорнийскоо клуба Фрэнка Вогеля, возвращение Дэвиса в эти дни маловероятно, но полностью не исключается. Дэвис постепенно планирует набирать форму и увеличивать тренировочную активность. Ожидается, что он не будет проводить на паркете более 30 минут после возвращения.



Дэвис не играет с 14 февраля из-за травмы икроножной мышцей и тендинита в правой ноге. В 27 матчах без Энтони «Лейкерс» показали результат 13-14.