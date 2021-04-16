Кайл Кузма припугнул НБА возвращением Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма высказался о скором возвращении на площадку одноклубников Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
«В нашем составе есть чемпионы и игроки, которые бьются на площадке и хотят побеждать. Думаю, что за последние несколько игр мы проделали большую работу, чтобы понять, как играть друг с другом и вместе добиваться побед. Вот что значит сплочённость.
Думаю, в течение этого отрезка времени мы были действительно хороши в обороне, не имея на площадке Леброна и того, кто исправлял наши ошибки — Энтони Дэвиса. Если мы продолжим так играть без них, а потом эти парни вернутся на площадку, всем станет страшно. Это придаст нам уверенности», — приводит слова Кузмы Fadeaway World.
В конце марта Леброн повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу. Что касается Дэвиса, то он пропустил уже 22 матча. Энтони восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.
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