Калниетис: раньше в ЦСКА выделялся Джеймс, сейчас они показывают более командный баскетбол

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис поделился ожиданими от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
— Мантас, насколько важен ближайший матч против ЦСКА?
— Игра против ЦСКА важна, потому что сейчас сразу три клуба ведут борьбу за более высокое место в турнирной таблице перед стартом плей-офф. Каждый матч сыграет решающую роль в итоговом расположении команд, а мы стремимся подняться выше!
— Как сейчас с настроением в команде? Готов ли «Локо» обыграть один из сильнейших клубов Европы?
— Особой подготовки к этому матчу нет, мы к каждой игре готовимся одинаково. Когда мы играем дома, то мы всегда рассчитываем на победу, вне зависимости от ранга соперника.
— Можешь ли выделить кого-то из состава ЦСКА? Какие сильные стороны у армейцев?
— Раньше можно было выделить Майка Джеймса, который был лучшим снайпером армейцев, но сейчас много игроков разделили между собой лидерские позиции и ЦСКА стал играть в более командный баскетбол. Несмотря на потери в составе они остаются одной из сильнейших команд Европы, так что матч против них будет очень интересный!
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