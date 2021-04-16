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«Нижний Новгород» узнал соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» узнал соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов
Баскетбол / Прочие турниры 0

«Нижний Новгород» узнал соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов, сообщает Sportando.

«Финал восьми» Лиги чемпионов пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая. В 1/4 стадии финала российский клуб встретится с «Сарагосой».

Баскетбол. Лига чемпионов. «Финал восьми»

Четвертьфиналы — 5–6 мая

«Иберостар Тенерифе» – «Страсбург»
«Хапоэль Холон» – «Сан-Пабло Бургос»
«Нижний Новгород» – «Сарагоса»
«Нимбурк» – «Каршияка»

Полуфиналы — 7 мая

Победитель пары 1 – победитель пары 2
Победитель пары 3 – победитель пары 4

Заключительный матч турнира пройдёт 9 мая.

Напомним, в групповом этапе соревнований «Нижний Новгород» занял первое место в группе K, одержав четыре победы и два поражения. Защитник нижегородцев Кейси Шеферд был признан MVP плей-офф.

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