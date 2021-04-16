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УГМК обыграл «Фенербахче» в полуфинале Евролиги, несмотря на 26 очков украинки Ягуповой

В Стамбуле завершился полуфинальный матч «Финала четырёх» женской Евролиги, в котором УГМК встречался с «Фенербахче».

Команда из России в первой четверти оказалась немного сильнее — 22:21. К большому перерыву УГМК укрепил преимущество — 55:48. После большого перерыва хозяйки паркета немного прибавили, но вырвать победу не смогли. Победа УГМК — 88:84, благодаря которой команда из России пробилась в финал турнира.

Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка УГМК Александра Куигли, набравшая 27 очков. Лидер «Фенербахче», украинка Алина Ягупова, записала в актив 26 очков.

«Фенербахче» (Стамбул) — УГМК (Екатеринбург) — 84:88 (21:22, 27:33, 13:13, 23:20)

В Финале Евролиги УГМК померится силами с победителем пары «Авенида» (Испания) — «Шопрон» (Венгрия).

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