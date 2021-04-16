Дуэйн Уэйд приобрёл долю во владении клуба НБА

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал миноритарным владельцем «Юта Джаз» и будет сотрудничать с бизнесменом Райаном Смитом, владеющим основной долей в организации, сообщает ESPN.



39-летний Уэйд планирует принимать активное участие в развитии франшизы «Джаз». Уэйд познакомился с Райаном Смитом во время игры в гольф в Калифорнии в 2019 году. С тех пор они стали друзьями. Среди прочего, Смит посвящал Уэйда в дела компании Qualtrics и был его ментором в бизнес-вопросах. 42-летний Смит хотел продать долю в «Джаз» Уэйду с тех пор, как закрыл покупку клуба за 1,66 миллиарда долларов в октябре 2020 года. По правилам НБА, доля владения в клубе не может составлять менее 1 процента, но точные условия сделки с участием Уэйда пока не сообщаются.