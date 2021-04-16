Президент ЦСКА ответил на вопросы, как долго намерен работать в клубе и о будущем Итудиса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопросы портала Talk Basket.

— Как долго вы будете продолжать заниматься этой работой?



— Я думаю об этом каждый день. К сожалению, понятия не имею! (смеется.) Если вы проиграете, ваша первая реакция: «Уфф, я устал от этой ерунды!». Это действительно сложный вопрос, но баскетбол — номер один в моей жизни. Раньше для меня главной идеей было выиграть Евролигу. Мы сделали это трижды. Теперь процесс мне нравится больше, чем результат. Я стараюсь получать удовольствие от тренировок, игр, поездок, интервью, общения с игроками. Мне это нравится. Мы счастливые люди, потому что у нас есть возможность путешествовать.



— Останется ли Димитрис Итудис в команде после того, как его контракт истечёт?



— Его контракт истекает в конце сезона. Когда мы решим его будущее, клуб объявит об этом. Нам повезло с ним работать. Это успешное сотрудничество.