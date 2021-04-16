Андрей Ватутин рассказал о сложностях работы с Майком Джеймсом

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о трудностях совместной работы с Майком Джеймсом, чьё сотрудничество с командой де-факто завершено.

«Майк был важен для нас. Он хороший игрок, но непростой человек. Конечно, мы знали о его характере ещё до подписания контракта, но всегда верим, что хорошая организация гораздо важнее одного игрока. Работать с Джеймсом было непросто. Трудности были и в работе с Тедосичем и многими другими игроками, причины были самые разные. Со мной тоже работать непросто.

Все вы знаете, что о Джеймсе ходит много слухов, про драки и так далее. Но Майк принимал, что команда важнее одного игрока. Мы старались не выносить сор из избы, ведь в каждой команде много игроков с большим эго. Иногда сложно собрать всё воедино. Пытаюсь делать это уже на протяжении 20 лет», — приводит слова Ватутина talkSport.