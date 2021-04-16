Андрей Мальцев: с «Калевом» сыграем без Тимофея Мозгова

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев в преддверии матча регулярного чемпионата с «Калевом» рассказал, что в противостоянии с командой из Таллина коллективу не поможет Тимофей Мозгов.

«Для нас это третий матч за шесть дней. График тяжёлый, и cейчас в большей степени нам нужно восстановиться после матчей с «Енисеем» и «Нижним Новгородом». В них мы, наверное, сыграли на максимуме, но нам всё же не хватило свежести. Впереди матч с «Калевом», и главная задача — остановить их нападение. У них очень хорошая атака с пятью американцами, которых поддерживают прибалтийские шутеры.

Они очень неплохо провели матчи против лидеров Лиги ВТБ ЦСКА и «Локомотива», пусть и уступили, а также недавно выиграли Латвийско-эстонскую баскетбольную лигу. Выиграли именно за счёт нападения. Также для нас важно улучшить свою атаку по сравнению с прошлым матчем. Сыграем сейчас без Тимофея Мозгова, он только возвращается в игру, нужно время на восстановление», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».

Встреча «Калев» — «Химки» состоится 17 апреля.