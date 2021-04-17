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Димитрис Итудис: впереди у ЦСКА встреча с уважаемым соперником

Димитрис Итудис: впереди у ЦСКА встреча с уважаемым соперником
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи своих подопечных в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». По словам специалиста, армейцев ждёт игра с «уважаемым соперником».

«Впереди встреча с уважаемым соперником, командой, которая показывает отлично организованный баскетбол. В той последовательности матчей, которую нам предстоит пройти, особенно важно получить вклад от каждого, кто выходит на паркет», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.

Матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» пройдёт 17 апреля, начало встречи — в 13:00. Отметим, что в преддверии противостояния команды имеют одинаковые показатели — по 16 побед и шесть поражений. ЦСКА в турнирной таблице занимает третье место, «Локо» — четвёртое.

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