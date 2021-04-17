«Даллас» проиграл «Нью-Йорку», «Портленд» вырвал победу у «Сан-Антонио»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» на домашнем паркете не сумел обыграть «Нью-Йорк Никс», уступив со счётом 109:117.

Самый значительный вклад в победу «Никс» внёс форвард Джулиус Рэндл, отметившийся дабл-даблом и ставшим наиболее результативным игроком матча. На его счету 44 очка, 10 подборов и 7 передач. Лучшие по результативности в составе «Далласа» — Кристапс Порзингис (23 очка, 12 подборов и 1 передача) и Лука Дончич (22 очка, 8 подборов и 19 передач).

В ранее прошедших встречах «Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Майами Хит» (119:111) благодаря дабл-даблу Джимми Батлера (30 очков, 10 подборов и 8 передач), «Денвер Наггетс» разгромил на выезде «Хьюстон Рокетс» (128:99), «Мемфис Гриззлиз» оказался сильнее «Чикаго Буллз» (126:115), а «Портленд Трейл Блэйзерс» с перевесом в одно очко обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (107:106).