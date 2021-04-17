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«Даллас» проиграл «Нью-Йорку», «Портленд» вырвал победу у «Сан-Антонио»

«Даллас» проиграл «Нью-Йорку», «Портленд» вырвал победу у «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» на домашнем паркете не сумел обыграть «Нью-Йорк Никс», уступив со счётом 109:117.

Самый значительный вклад в победу «Никс» внёс форвард Джулиус Рэндл, отметившийся дабл-даблом и ставшим наиболее результативным игроком матча. На его счету 44 очка, 10 подборов и 7 передач. Лучшие по результативности в составе «Далласа» — Кристапс Порзингис (23 очка, 12 подборов и 1 передача) и Лука Дончич (22 очка, 8 подборов и 19 передач).

НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 117
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Порзингис - 23, Дончич - 22, Хардуэй-младший - 16, Ричардсон - 14, Финни-Смит - 13, Редик - 9, Брансон - 6, Клебер - 6, Бей, Бёрк, Грин, Коли-Стайн, Марьянович, Мелли, Пауэлл, Терри, Хинтон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 44, Барретт - 24, Роуз - 15, Баллок - 11, Ноэль - 6, Пэйтон - 6, Гибсон - 4, Нтиликина - 4, Куикли - 3, Бёркс, Нокс, Пелле, Пинсон, Робинсон, Топпин, Харпер

В ранее прошедших встречах «Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Майами Хит» (119:111) благодаря дабл-даблу Джимми Батлера (30 очков, 10 подборов и 8 передач), «Денвер Наггетс» разгромил на выезде «Хьюстон Рокетс» (128:99), «Мемфис Гриззлиз» оказался сильнее «Чикаго Буллз» (126:115), а «Портленд Трейл Блэйзерс» с перевесом в одно очко обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (107:106).

НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 111
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Рубио - 17, Рид - 16, Эрнангомес - 14, Эдвардс - 12, Расселл - 11, Окоги - 10, Вандербилт - 9, Макдэниелс - 4, Маклафлин - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл
Майами Хит: Батлер - 30, Ариза - 21, Адебайо - 17, Горан Драгич - 15, Робинсон - 11, Нанн - 7, Хироу - 4, Винсент - 3, Страс - 3, Ачиува, Бьелица, Дедмон, Игуодала, Окпала, Оладипо, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
99 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Олиник - 23, Тэйт - 21, Вуд - 15, Уолл - 10, Уилсон - 8, Брэдли - 6, Brooks - 4, Мартин - 4, Портер - 4, Джеффрис - 2, Лэмб - 2, Браун, Гордон, Нваба, Огастин, Хаус, Экзам
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Портер - 21, Грин - 13, Бартон - 12, Дозьер - 11, Миллсэп - 11, Гордон - 8, Кампаццо - 7, Моррис - 6, Чанчар - 4, Бол - 2, Харрисон - 2, Ховард - 2, Макги, Маррей, Ннаджи
НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 126
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Вучевич - 24, Янг - 17, Браун - 11, Валентайн - 11, Тайс - 7, Уильямс - 6, Темпл - 5, Арчидиаконоу - 4, Маркканен - 3, Амину, Грин, Дотсон, Лавин, Мокока, Саторански, Фелисио
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 32, Валанчюнас - 16, Морант - 15, Тиллман - 14, Аллен - 11, Джонс - 10, Бейн - 8, Кончар - 8, Андерсон - 6, Тийе - 6, Джексон, Кларк, Макдермотт, Мелтон, Портер, Уинслоу, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 26, Пёлтль - 17, Ойбанкс - 15, Мюррей - 13, Уайт - 13, Гэй - 9, Джонсон - 8, Уокер - 5, Бэйтс-Диоп, Васселл, Джонс, Дьенг, Лайлз, Миллз, Саманич, Уэзерспун
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 29, Пауэлл - 22, Саймонс - 16, Энтони - 13, Кантер - 10, Нуркич - 9, Ковингтон - 8, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Лиллард, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон, Эллеби
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