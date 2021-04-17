Стив Керр назвал трёх неприкасаемых для обмена игроков НБА
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, отвечая на вопрос, возможен ли в будущем обмен из команды Джеймса Уайзмена заявил, что обмены — это работа генерального менеджера, но подчеркнул, что, пожалуй, в НБА есть только три неприкасаемых для НБА игрока.
«Сколько баскетболистов в НБА действительно неприкасаемые в плане обмена? Не знаю. Я бы сказал, что это Леброн, Стеф Карри и Яннис Адетокунбо. В целом же обменять могут кого угодно, никогда не знаешь, что может произойти.
В первую очередь это работа нашего менеджера Боба Майерса. Как бы то ни было, молодые таланты всегда ценятся. А Уайзмен — действительно многообещающий талант. Нам нравится он, как человек, также нам импонирует его трудовая этика», — приводит слова Керра Yahoo Sports.
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