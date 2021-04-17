Названы имена заражённых COVID-19 игроков «Фенербахче» и позиция клуба по серии с ЦСКА

«Фенербахче» во вторник вылетает в Москву на первые матчи четвертьфинала Евролиги против ЦСКА, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.

Семь представителей «Фенербахче» за последние дни сдали положительные тесты на COVID-19. «Фенербахче» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги, первые матчи серии до трёх побед пройдут в Москве 21 и 23 апреля. По информации источника, в число семи заболевших представителей «Фенербахче» входят пять игроков, среди которых предположительно: защитники Али Мухаммед, форварды Дайшон Пьер, Джеррел Эдди, центровой Ахмет Дювериоглу.

«Семь членов команды сдали положительные тесты, и в настоящий момент следуют COVID-протоколу. Мы вылетаем в Москву во вторник. Это всё, что можно сказать на данный момент», — ответили в пресс-службе на вопрос о том, сможет ли «Фенербахче» сыграть против ЦСКА в Москве.