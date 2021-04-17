Названы имена заражённых COVID-19 игроков «Фенербахче» и позиция клуба по серии с ЦСКА

«Фенербахче» во вторник вылетает в Москву на первые матчи четвертьфинала Евролиги против ЦСКА, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.
Семь представителей «Фенербахче» за последние дни сдали положительные тесты на COVID-19. «Фенербахче» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги, первые матчи серии до трёх побед пройдут в Москве 21 и 23 апреля. По информации источника, в число семи заболевших представителей «Фенербахче» входят пять игроков, среди которых предположительно: защитники Али Мухаммед, форварды Дайшон Пьер, Джеррел Эдди, центровой Ахмет Дювериоглу.
«Семь членов команды сдали положительные тесты, и в настоящий момент следуют COVID-протоколу. Мы вылетаем в Москву во вторник. Это всё, что можно сказать на данный момент», — ответили в пресс-службе на вопрос о том, сможет ли «Фенербахче» сыграть против ЦСКА в Москве.
- 17 апреля 2021
-
16:44
-
16:33
-
16:25
-
15:34
-
14:53
-
13:59
-
12:29
-
11:06
-
09:44
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:17
-
04:58
-
00:35
- 16 апреля 2021
-
23:38
-
22:46
-
22:43
-
21:38
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:29
-
19:57
-
19:43
-
19:05
-
18:45
-
18:12
-
16:03
-
15:48
-
14:56
-
13:52
-
12:43
-
12:33
-
11:48