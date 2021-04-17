Единая лига ВТБ. «Автодор» вырвал победу у «Пармы», УНИКС легко обыграл «Астану»

В Единой лиге ВТБ состоялись очередные матчи. «Автодор» и УНИКС добились побед.

«Автодор» в упорной борьбе обыграл «Парму». Встреча закончилась со счётом 100:93. Перед заключительной четвертью «Парма» вела в счёте с преимуществом в восемь очков. Но в заключительной десятиминутке «Автодор» совершил впечатляющий рывок, который помог вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал Джан Клавелл. Защитник «Автодора» набрал 26 очков.

УНИКС не испытал особых проблем в гостевом матче с «Астаной». Встреча закончилась со счётом 87:74. Хозяева сумели выиграть первую четверть с преимуществом в четыре очка, но затем УНИКС был сильнее в каждой следующей десятиминутке. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеремайя Хилл, он набрал 21 очко.