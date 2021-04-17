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Единая лига ВТБ. «Автодор» вырвал победу у «Пармы», УНИКС легко обыграл «Астану»

Единая лига ВТБ. «Автодор» вырвал победу у «Пармы», УНИКС легко обыграл «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Единой лиге ВТБ состоялись очередные матчи. «Автодор» и УНИКС добились побед.

«Автодор» в упорной борьбе обыграл «Парму». Встреча закончилась со счётом 100:93. Перед заключительной четвертью «Парма» вела в счёте с преимуществом в восемь очков. Но в заключительной десятиминутке «Автодор» совершил впечатляющий рывок, который помог вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал Джан Клавелл. Защитник «Автодора» набрал 26 очков.

УНИКС не испытал особых проблем в гостевом матче с «Астаной». Встреча закончилась со счётом 87:74. Хозяева сумели выиграть первую четверть с преимуществом в четыре очка, но затем УНИКС был сильнее в каждой следующей десятиминутке. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеремайя Хилл, он набрал 21 очко.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
93 : 100
Автодор
Саратов, Россия
Парма: Юшкявичюс - 21, Жукаускас - 20, Савович - 12, Уильямс - 10, Григорьев - 7, Мейерис - 6, Буланов - 5, Жмако - 5, Ивлев - 5, Шейко - 2, Платунов, Понитка
Автодор: Клавелл - 28, Мэйсон - 16, Ристич - 16, Старкс - 16, Шакич - 13, Квитковских - 7, Минченко - 2, Петенев - 2, Бестужев, Михайловский, Салтыков
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 16:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
74 : 87
УНИКС
Казань, Россия
Астана: Айткали, Бажин, Бакнер, Гаврилов, Литвиненко, Майдекин, Марчук, Пан, Пономарев, Силиньш, Хилл, Щербак
УНИКС: Антипов, Браун, Жбанов, Канаан, Клименко, Колесников, Сергеев, Смит, Теодор, Уайт, Узинский, Холланд
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