Единая лига ВТБ. «Автодор» вырвал победу у «Пармы», УНИКС легко обыграл «Астану»

В Единой лиге ВТБ состоялись очередные матчи. «Автодор» и УНИКС добились побед.
«Автодор» в упорной борьбе обыграл «Парму». Встреча закончилась со счётом 100:93. Перед заключительной четвертью «Парма» вела в счёте с преимуществом в восемь очков. Но в заключительной десятиминутке «Автодор» совершил впечатляющий рывок, который помог вырвать победу.
Самым результативным игроком матча стал Джан Клавелл. Защитник «Автодора» набрал 26 очков.
УНИКС не испытал особых проблем в гостевом матче с «Астаной». Встреча закончилась со счётом 87:74. Хозяева сумели выиграть первую четверть с преимуществом в четыре очка, но затем УНИКС был сильнее в каждой следующей десятиминутке. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеремайя Хилл, он набрал 21 очко.
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