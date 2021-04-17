«Бруклин» заинтересован в подписании Майка Джеймса
Защитник ЦСКА Майк Джеймс может продолжить карьеру в клубе НБА «Бруклин Нетс», сообщает Eurohoops.
ЦСКА в конце марта объявил об отстранении Джеймса от игр команды из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с ЦСКА действует до 2023 года. После отстранения Джеймс вернулся в США. Ожидается, что он договорится с ЦСКА о досрочном расторжении контракта, чтобы трудоустроиться в НБА. Ранее сообщалось об интересе к Джеймсу со стороны «Нью-Йорк Никс».
Джеймс играл в НБА в сезоне-2017/2018 в составе «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая в среднем за игру 9,3 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора. В текущем сезоне Майк принял участие в 27 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 19,3 очка и 4,7 передачи.
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