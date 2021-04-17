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Аналитик НБА назвал современного игрока, который в атаке лучше Джордана. Это не Леброн

Аналитик НБА назвал современного игрока, который в атаке лучше Джордана. Это не Леброн
Баскетбол / НБА 0
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Известный аналитик, ведущий подкаста Thinking Basketball Бен Тэйлор поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри. По словам Тэйлора, он может превосходить в игре в атаке легендарного Майкла Джордана.

«Если говорить именно об атаке, то в этом аспекте величайшим, возможно, является Карри. У нас такой игрок последнего десятилетия. Мы говорим о 191-сантиметровом парне из университета Дэвидсон как об игроке, который, возможно, превосходит Джордана по игре в атаке. И такой вывод можно сделать по видео и его статистике.

Карри — уникальный игрок. У него есть шансы затмить в атаке Джордана, Мэджика Джонсона и Леброна Джеймса», — цитирует Тэйлора The Sports Rush.

Стефен Карри выступает в НБА с 2009 года. На драфте он был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под седьмым номером. Вместе с калифорнийской командой он трижды завоевал титул чемпиона НБА. Недавно Карри превзошёл достижение Уилта Чемберлена, став самым результативным игроком в истории клуба.

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