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«Лейкерс» в овертайме обыграли «Юту» в матче НБА

«Лейкерс» в овертайме обыграли «Юту» в матче НБА
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 127:115.

Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Андре Драммонд, набравший 27 очков. Маркиф Моррис оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Самым результативным в составе «Юты» стал Джордан Кларксон, набравший 27 очков. Джо Инглс оформил дабл-дабл из 20 подборов и 14 передач.

«Лейкерс» одержали вторую победу за последние три матча. «Юта» в свою очередь потерпела первое поражение за последние три матча.

В следующем матче «Лейкерс» вновь сыграет с «Ютой». Встреча состоится 20 апреля, начало — 5:00 мск.

НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 115
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Драммонд - 27, Колдуэлл-Поуп - 25, Шрёдер - 25, Кузма - 13, Харрелл - 12, Моррис - 10, Хортон-Такер - 8, Карузо - 4, Маклемор - 3, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз
Юта Джаз: Кларксон - 27, Ильясова - 20, Инглс - 20, Богданович - 19, О'Нил - 14, Ньянг - 9, Морган - 6, Азубуике, Брэнтли, Гобер, Конли, Митчелл, Они, Томас, Форрест, Фэйворс, Хьюз
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