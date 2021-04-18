«Лейкерс» в овертайме обыграли «Юту» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 127:115.

Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Андре Драммонд, набравший 27 очков. Маркиф Моррис оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Самым результативным в составе «Юты» стал Джордан Кларксон, набравший 27 очков. Джо Инглс оформил дабл-дабл из 20 подборов и 14 передач.

«Лейкерс» одержали вторую победу за последние три матча. «Юта» в свою очередь потерпела первое поражение за последние три матча.

В следующем матче «Лейкерс» вновь сыграет с «Ютой». Встреча состоится 20 апреля, начало — 5:00 мск.