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Кевин Дюрант назвал своего любимого игрока. Тот отреагировал

Кевин Дюрант назвал своего любимого игрока. Тот отреагировал
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что был большим поклонником ветерана НБА Винса Картера.

«Хотите верьте, хотите нет, но в детстве я хотел играть за «Торонто Рэпторс». Я был большим поклонником Винса Картера и, если честно, мне просто нравились их джерси. Это была новая команда, когда я был ребёнком, так что я хотел быть её частью. Мне нравится энтузиазм, который проявлял Винс, его атлетизм и то, как он вывел «Торонто» из статуса новичков и почти сделал финалистом лиги. Он изменил культуру там, в Торонто», — приводит слова Дюранта Fadeaway World со ссылкой на шоу Дэна Патрика.

«Это честь. Я наблюдал за Кевином, играл против него и всё такое. Раньше до меня доходили слухи об этом, и я думал: «Ладно, он мой поклонник, я его любимый игрок… Круто». Люди говорили об этом. А потом, когда я услышал это из его уст, это было невероятно. Как и иметь возможность играть против него, наблюдать за ним. Я помню, как все говорили, что он не задержится в лиге, потому что недостаточно силён», — прокомментировал Картер.

Кевин Дюрант вложился в актив стоимостью $ 1,6 млрд. Его цена выросла до $ 100 млрд
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