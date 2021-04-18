«Голден Стэйт» будет открыт к обмену Дрэймонда Грина
«Голден Стэйт Уорриорз» будет открыт к обмену тяжёлого форварда Дрэймонда Грина по окончании сезона, сообщает журналист Эван Мэсси на своей странице в «Твиттере».
«Я постоянно слышу, что «Уорриорз» готовы начать работу по Дрэймонду. Они не собираются избавляться от него, но выслушают предложения», — сказал один из бывших руководителей НБА.
В нынешнем сезоне Грин провёл на площадке 49 матчей, в среднем набирая 6,6 очка, 8,6 передачи и 6,6 подбора за игру.
Сегодня, 18 апреля, «Уорриорз» на выезде уступили «Бостон Селтикс» — 114:119. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Голден Стэйт» предстоит встреча с «Филадельфией Сиксерс». Игра состоится 20 апреля.
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