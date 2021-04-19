Майк Джеймс перейдёт из ЦСКА в «Бруклин Нетс»

Разыгрывающий защитник Майк Джеймс договорился о подписании контракта с «Бруклин Нетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Чема де Лукас. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Напомним, американец начинал сезон в составе ЦСКА. После серии конфликтов с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом он был отстранён от игр, а в клубе признали, что больше не смогут продолжить сотрудничество с игроком.

В прошлом Майк Джеймс уже пытался закрепиться в НБА. В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». За эти команды в общей сложности он провёл 36 матчей, набирая в них 9,3 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 3,5 передачи.

«Бруклин Нетс» в нынешнем сезоне является одним из претендентов на титул.