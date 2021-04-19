Майк Джеймс перейдёт из ЦСКА в «Бруклин Нетс»
Разыгрывающий защитник Майк Джеймс договорился о подписании контракта с «Бруклин Нетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Чема де Лукас. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Напомним, американец начинал сезон в составе ЦСКА. После серии конфликтов с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом он был отстранён от игр, а в клубе признали, что больше не смогут продолжить сотрудничество с игроком.
В прошлом Майк Джеймс уже пытался закрепиться в НБА. В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». За эти команды в общей сложности он провёл 36 матчей, набирая в них 9,3 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 3,5 передачи.
«Бруклин Нетс» в нынешнем сезоне является одним из претендентов на титул.
Рекомендуем вам
- 19 апреля 2021
-
13:27
-
12:40
-
10:28
-
10:15
-
05:21
-
01:00
- 18 апреля 2021
-
23:48
-
22:22
-
21:07
-
17:44
-
16:59
-
14:42
-
11:59
-
09:54
-
08:19
-
08:14
-
08:12
-
07:31
-
02:29
-
00:07
- 17 апреля 2021
-
22:40
-
21:00
-
20:44
-
19:59
-
19:50
-
19:19
-
18:54
-
17:45
-
17:37
-
16:44
-
16:33
-
16:25
-
15:34
-
14:53
-
13:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам