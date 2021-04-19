В ЦСКА отреагировали на информацию о тайной встрече клубов с целью сместить Бертомеу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию о тайной встрече клубов с целью сместить президента Евролиги Жорди Бертомеу.

«В том или ином формате мы постоянно общаемся с коллегами из других клубов, здесь нет никаких тайн или заговоров. Мне кажется, стремление к общей цели — проведению успешного, коммерчески состоятельного соревнования — довольно естественно. Дело совершенно не в премиальных по итогам регулярки. В первую очередь мы хотим большей прозрачности и большего участия клубов в управлении турниром. Над этим и работаем», — приводит слова Ватутина Metaratings.

Сообщалось, что представители семи клубов — ЦСКА, «Маккаби», «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Жальгириса», «Милана» и «Анадолу Эфеса» — провели встречу, на которой обсудили ряд вопросов. Особое внимание было уделено финансовой политике Евролиги. Участники встречи выразили сомнение в правильности управления лигой со стороны Бертомеу.