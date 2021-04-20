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Лучший блокирующий НБА выбыл с серьёзной травмой

Лучший блокирующий НБА выбыл с серьёзной травмой
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Индианы Пэйсерз» Майлз Тернер выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает официальный сайт клуба. МРТ выявила у баскетболиста частичный разрыв подошвенной пластины большого пальца правой ноги.

Тернер ранее пропустил шесть матчей подряд из-за сотрясения мозга. В воскресенье центровой вернулся на площадку, набрав девять очков и 11 подборов за 34 минуты в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланта Хоукс» (117:129).

В нынешнем сезоне Тернер является лучшим в лиге по блок-шотам в среднем за игру (3,4). «Пэйсерз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 26-30. «Индиана» пытается подняться в топ-6 таблицы, чтобы избежать участия в турнире плей-ин и получить прямую путёвку в плей-офф.

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