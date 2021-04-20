«Шарлотт» сообщил новые важные новости по Ламело Боллу

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл получил разрешение возобновить баскетбольную деятельность после того, как врачи обнаружили, что его хирургически восстановленное правое запястье зажило, сообщил клуб в пресс-релизе на официальном сайте.

Болл считался фаворитом в гонке за лучшего новичка НБА, прежде чем 20 марта сломал правое запястье в матче с «Клипперс». Он признавался новичком месяца в январе, феврале и марте. Компьютерная томография доктора Мишель Карлсон из клиники специальной хирургии в Нью-Йорке показала, что запястье Болла полностью зажило. Болл может вернуться в игру уже через семь-десять дней. В 41 матче сезона 19-летний игрок в среднем набирает 15,9 очка, 6,1 подбора и 5,9 передачи.