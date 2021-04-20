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«Шарлотт» сообщил новые важные новости по Ламело Боллу

«Шарлотт» сообщил новые важные новости по Ламело Боллу
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл получил разрешение возобновить баскетбольную деятельность после того, как врачи обнаружили, что его хирургически восстановленное правое запястье зажило, сообщил клуб в пресс-релизе на официальном сайте.

Болл считался фаворитом в гонке за лучшего новичка НБА, прежде чем 20 марта сломал правое запястье в матче с «Клипперс». Он признавался новичком месяца в январе, феврале и марте. Компьютерная томография доктора Мишель Карлсон из клиники специальной хирургии в Нью-Йорке показала, что запястье Болла полностью зажило. Болл может вернуться в игру уже через семь-десять дней. В 41 матче сезона 19-летний игрок в среднем набирает 15,9 очка, 6,1 подбора и 5,9 передачи.

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