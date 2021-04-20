Расселл Уэстбрук установил уникальный по историческим меркам рекорд НБА
Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук набрал 13 очков, 11 подборов и 17 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер» (119:107).
Уэстбрук — первый игрок в истории НБА, оформивший более одного трипл-дабла в матчах против всех 30 франшиз лиги. «Тандер» оставалась последней командой, против которой Расселл не набирал минимум два трипл-дабла. Уэстбрук выступал за «Оклахома-Сити» (2008-2019) большую часть карьеры. Разыгрывающий был обменян в «Хьюстон Рокетс» в межсезонье-2019. В команде из Техаса он провёл один год, после чего его обменяли в «Вашингтон» на Джона Уолла. Для оформления двух трипл-даблов против «Тандер» Уэстбруку понадобилось примерно полтора сезона.
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