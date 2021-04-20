«Даллас» уволил сотрудника из-за громкого дела. Он прижал девушку, пытаясь поцеловать её

«Даллас Маверикс» уволил директора по игровому персоналу Тони Ронзона. Увольнение связано с домогательствами со стороны сотрудника. Летом 2020 года Sports Illustrated обнародовал информацию, согласно которой Ронзон домогался девушки.

Пострадавшая написала письмо владельцу клуба Марку Кьюбану. Она рассказала, что Ронзон грубо бросил её на кровать в номере отеля, прижал и попытался поцеловать.

Адвокат Ронзона утверждал, что обвинения являются безосновательными. В клубе провели внутреннее расследование и не стали увольнять сотрудника, не найдя доказательств его вины.

Тем не менее, как утверждает ESPN, в итоге Ронзон был уволен почти через год после публикации сенсационного материала.