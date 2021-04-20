ЦСКА и «Зенит» поборются за Элайджу Брайанта

Атакующий защитник «Маккаби» Тель-Авив Элайджа Брайант заинтересовал несколько клубов Евролиги. Как сообщает твиттер-аккаунт Basketball Rumors EU, среди этих клубов — московский ЦСКА и питерский «Зенит».
«Брайант из «Маккаби» заинтересовал клубы Евролиги. «Зенит» и ЦСКА — в их числе. Также за ситуацией следят «Анадолу Эфес» и «Баскония», — говорится в сообщении.
Брайант в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Евролиги. 26-летний американец в среднем набирает 13,8 очка за матч и делает 3,8 подбора. Впервые об интересе ЦСКА к Брайанту сообщалось ещё летом 2020 года. Тогда Sportando сообщил, что ЦСКА заинтересован в подписании контракта с игроком. Впрочем, переход так и не состоялся. «Зенит» и ЦСКА вышли в плей-офф Евролиги. Армейцы сыграют с «Фенербахче», а «Зенит» ждёт встреча с «Барселоной».
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