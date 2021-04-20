Ян Веселы не поможет «Фенербахче» в двух первых матчах серии против ЦСКА

Тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы вряд ли сможет помочь своей команде в первых матчах раунда плей-офф с ЦСКА, сообщает TalkBasket. Чешский форвард залечивает травму лодыжки, из-за чего он пока не может выходить на паркет.

Скорее всего, Веселы восстановится лишь к третьему матчу команд. Тренерский штаб «Фенербахче» не планирует задействовать игрока до его полного восстановления.

Ранее сообщалось, что в стане «Фенербахче» вспыхнула эпидемия коронавируса. Так, сразу восемь представителей команды заразились инфекцией. Речь идёт о пятерых игроках и троих представителях административного персонала. Первый матч плей-офф ЦСКА — «Фенербахче» состоится уже в среду, 21 апреля. Вторая игра состоится в пятницу, 23 апреля.