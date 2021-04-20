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УНИКС крупно обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

УНИКС крупно обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В «Баскет-холле» в Казани завершился очередной матч Единой лиги ВТБ. УНИКС на своей площадке обыграл «Парму» со счётом 69:51.

В первой половине встречи пермякам удавалось играть на равных с соперником. Первая четверть закончилась ничьей (16:16), а к большому перерыву УНИКС лидировал с преимуществом всего в два очка. Третья четверть также получилась упорной — 11:11. Но в заключительной десятиминутке УНИКС буквально разгромил соперника, выиграв её со счётом 20:4.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Джамар Смит. Он набрал 17 очков. У «Пармы» девять очков за результативность на свой счёт записал Эйгирдас Жукаускас.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» находится на восьмом месте.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 13:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
69 : 51
Парма
Пермь, Россия
УНИКС: Смит - 17, Браун - 11, Канаан - 8, Уолтерс - 8, Холланд - 7, Уайт - 6, Клименко - 4, Сергеев - 3, Узинский - 3, Жбанов - 2, Антипов, Колесников
Парма: Жукаускас - 9, Григорьев - 8, Мейерис - 8, Савович - 7, Буланов - 5, Ивлев - 4, Платунов - 3, Шейко - 3, Жмако - 2, Понитка - 2, Уильямс, Юшкявичюс
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