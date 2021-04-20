УНИКС крупно обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
В «Баскет-холле» в Казани завершился очередной матч Единой лиги ВТБ. УНИКС на своей площадке обыграл «Парму» со счётом 69:51.
В первой половине встречи пермякам удавалось играть на равных с соперником. Первая четверть закончилась ничьей (16:16), а к большому перерыву УНИКС лидировал с преимуществом всего в два очка. Третья четверть также получилась упорной — 11:11. Но в заключительной десятиминутке УНИКС буквально разгромил соперника, выиграв её со счётом 20:4.
Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Джамар Смит. Он набрал 17 очков. У «Пармы» девять очков за результативность на свой счёт записал Эйгирдас Жукаускас.
УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» находится на восьмом месте.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 13:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
69 : 51
Парма
Пермь, Россия
УНИКС: Смит - 17, Браун - 11, Канаан - 8, Уолтерс - 8, Холланд - 7, Уайт - 6, Клименко - 4, Сергеев - 3, Узинский - 3, Жбанов - 2, Антипов, Колесников
Парма: Жукаускас - 9, Григорьев - 8, Мейерис - 8, Савович - 7, Буланов - 5, Ивлев - 4, Платунов - 3, Шейко - 3, Жмако - 2, Понитка - 2, Уильямс, Юшкявичюс
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
14:56
-
14:47
-
13:53
-
13:02
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:18
-
09:42
-
09:15
-
08:00
-
07:58
-
07:56
-
07:54
-
07:49
-
07:23
-
05:44
- 19 апреля 2021
-
22:40
-
20:46
-
20:27
-
19:43
-
17:58
-
17:16
-
16:59
-
15:33
-
15:18
-
13:27
-
12:40
-
10:28
-
10:15
-
05:21
-
01:00
- 18 апреля 2021
-
23:48
-
22:22
-
21:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам