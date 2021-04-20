УНИКС крупно обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

В «Баскет-холле» в Казани завершился очередной матч Единой лиги ВТБ. УНИКС на своей площадке обыграл «Парму» со счётом 69:51.

В первой половине встречи пермякам удавалось играть на равных с соперником. Первая четверть закончилась ничьей (16:16), а к большому перерыву УНИКС лидировал с преимуществом всего в два очка. Третья четверть также получилась упорной — 11:11. Но в заключительной десятиминутке УНИКС буквально разгромил соперника, выиграв её со счётом 20:4.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Джамар Смит. Он набрал 17 очков. У «Пармы» девять очков за результативность на свой счёт записал Эйгирдас Жукаускас.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» находится на восьмом месте.