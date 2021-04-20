Остин Риверс определился с новым клубом

Разыгрывающий защитник Остин Риверс определился с местом продолжения карьеры. Баскетболист подписал 10-дневный контракт с «Денвер Наггетс», сообщает официальный сайт команды из Колорадо.

Риверс пребывал в статусе свободного агента. Нынешний сезон он начинал в составе «Нью-Йорк Никс». Позже, в результате трёхсторонней сделки между «Никс», «Филадельфией Сиксерс» и «Оклахома-Сити Тандер» он оказался в стане последних, но был отчислен из состава.

Таким образом, в нынешнем регулярном чемпионате он успел выступить лишь в составе «Никс». В 21 матче он набирал 7,3 очка, собирал 2,2 подбора и совершал 2,0 передачи.

В прошлом Риверс также защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс».