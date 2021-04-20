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«Фенербахче» выступил с серьёзными претензиями перед серией с ЦСКА

«Фенербахче» выступил с серьёзными претензиями перед серией с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
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Завтра, 21 апреля, в Москве должен пройти первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором ЦСКА встретится с «Фенербахче». Незадолго до прилёта в Москву армейцы потребовали у стамбульцев пройти повторные тесты на коронавирус, даже невзирая на то, что баскетболисты уже прошли соответствующие проверки непосредственно перед отправлением в Россию. Этот факт возмутил руководство клуба, которое выступило по этому поводу с официальным заявлением.

«Как известно, команда «Фенербахче» 21 апреля должна провести первый матч серии плей-офф с ЦСКА. Наша команда разработала план поездки из аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Завершив дневную тренировку, мы ждали разрешения на вылет в Россию несколько часов, хотя отправление было запланировано на 15:15.

В то же время, невзирая на то, что вся наша команда прошла тесты на коронавирус, как и полагается по протоколу Евролиги, и закрепила всё документально, ЦСКА уведомил нас, что по прибытии в Россию мы незамедлительно должны будем пройти ещё один тест.

Проведя расследование, мы узнали, что ранее ни один другой клуб не подвергался подобной процедуре. К тому же в ЦСКА заявили, что в случае отказа наша команда не будет допущена на пятую встречу серии в Москве, если в ней будет необходимость. Согласно информации нашего посольства в Москве, такие меры не применялись ни к одному другому клубу. Сборная Турции по гандболу прибыла в Москву 19 апреля без всяких дополнительных тестов. «Фенербахче» уведомил Евролигу о проблеме», — говорится в заявлении стамбульцев на официальном сайте клуба.

Напомним, перед стартом серии с ЦСКА в «Фенербахче» зафиксирована серьёзная вспышка коронавируса.

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