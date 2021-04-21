Андрей Мальцев: первым номером «Цмоки-Минска» можно назвать Клайберна
Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».
«Цмоки-Минск» — команда, с которой никогда нельзя расслабляться. Мы не так давно встречались и знаем, на что «Цмоки» способны. Мы провели тренировки и все необходимые восстановительные мероприятия, настроение в команде боевое. Особо никого не хочу выделять у «Минска», хотя понятно, что первым можно назвать Клайберна, при этом есть молодые белорусские игроки, против которых нужно сыграть крайне внимательно, особенно в нападении. Наш соперник достаточно часто меняет системы защиты в прессинге. Будем предельно внимательны. Мы настроены закончить регулярный чемпионат победами», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
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