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«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан» благодаря 32 очка Ирвинга, «Хорнетс» уступили «Никс»

«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан» благодаря 32 очка Ирвинга, «Хорнетс» уступили «Никс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 134:129.

В составе победителей лучшими в игре стали Кайри Ирвинг (32 очка и 8 передач), Джо Харрис (22 очка) и Ландри Шамет (21 очко и 8 передач). У «Пеликанс» наиболее результативными на площадке стали Зайон Уильямсон (33 очка), Брэндон Ингрэм (27 очков) и Лонзо Болл (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 134
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 33, Ингрэм - 27, Болл - 15, Маршалл - 15, Льюис - 11, Адамс - 7, Эрнангомес - 7, Бледсо - 6, Ивунду - 6, Хэйс - 2, Александер-Уолкер, Габриэль, Джонсон, Нанналли, Харт
Бруклин Нетс: Ирвинг - 32, Харрис - 24, Шамет - 18, Гриффин - 16, Грин - 15, Браун - 11, Луваву-Кабарро - 10, Джордан - 8, Джонсон, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Олдридж, Перри, Харден

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» дома переиграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 109:97. В составе «Никс» лучшими на паркете были Ар Джей Барретт (24 очка), Деррик Роуз (17 очков) и Иммануэль Куикли (17 очков). У «Хорнетс» наиболее заметными в игре были Пи Джей Вашингтон (26 очков), Терри Розир (21 очко) и Майлс Бриджес (15 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 97
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Барретт - 24, Куикли - 17, Роуз - 17, Баллок - 16, Рэндл - 16, Пэйтон - 7, Гибсон - 6, Ноэль - 4, Топпин - 2, Бёркс, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 26, Розир - 21, Бриджес - 15, Макдэниелс - 11, Грэм - 9, Зеллер - 6, Мартин - 5, Мартин - 4, Бийомбо, Болл, Дарлинг, Кэри, Монк, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер, Хэйворд

Ещё в одном матче НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Орландо Мэджик» со счётом 112:96.

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