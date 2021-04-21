«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан» благодаря 32 очка Ирвинга, «Хорнетс» уступили «Никс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 134:129.
В составе победителей лучшими в игре стали Кайри Ирвинг (32 очка и 8 передач), Джо Харрис (22 очка) и Ландри Шамет (21 очко и 8 передач). У «Пеликанс» наиболее результативными на площадке стали Зайон Уильямсон (33 очка), Брэндон Ингрэм (27 очков) и Лонзо Болл (15 очков).
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» дома переиграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 109:97. В составе «Никс» лучшими на паркете были Ар Джей Барретт (24 очка), Деррик Роуз (17 очков) и Иммануэль Куикли (17 очков). У «Хорнетс» наиболее заметными в игре были Пи Джей Вашингтон (26 очков), Терри Розир (21 очко) и Майлс Бриджес (15 очков и 14 подборов).
Ещё в одном матче НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Орландо Мэджик» со счётом 112:96.
- 21 апреля 2021
-
05:36
-
02:53
-
00:57
-
00:30
- 20 апреля 2021
-
23:51
-
22:11
-
21:53
-
21:26
-
20:28
-
19:25
-
18:35
-
17:51
-
17:13
-
16:37
-
15:51
-
14:56
-
14:47
-
13:53
-
13:02
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:18
-
09:42
-
09:15
-
08:00
-
07:58
-
07:56
-
07:54
-
07:49
-
07:23
-
05:44
- 19 апреля 2021
-
22:40
-
20:46
-
20:27