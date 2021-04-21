«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан» благодаря 32 очка Ирвинга, «Хорнетс» уступили «Никс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 134:129.

В составе победителей лучшими в игре стали Кайри Ирвинг (32 очка и 8 передач), Джо Харрис (22 очка) и Ландри Шамет (21 очко и 8 передач). У «Пеликанс» наиболее результативными на площадке стали Зайон Уильямсон (33 очка), Брэндон Ингрэм (27 очков) и Лонзо Болл (15 очков).

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» дома переиграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 109:97. В составе «Никс» лучшими на паркете были Ар Джей Барретт (24 очка), Деррик Роуз (17 очков) и Иммануэль Куикли (17 очков). У «Хорнетс» наиболее заметными в игре были Пи Джей Вашингтон (26 очков), Терри Розир (21 очко) и Майлс Бриджес (15 очков и 14 подборов).

Ещё в одном матче НБА «Атланта Хоукс» дома обыграла «Орландо Мэджик» со счётом 112:96.