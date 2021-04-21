Владимир Гомельский спрогнозировал счёт каждой серии плей-офф Евролиги
Известный комментатор Владимир Гомельский дал прогноз на каждую серию плей-офф Евролиги.
«Барселона» выиграет у «Зенита» — 3:1. ЦСКА — «Фенер» — 3:1, «Эфес» — «Реал» — 3:2, «Милан» — «Бавария» — 3:2», — написал Гомельский на своём сайте.
Вчера, 20 апреля, состоялись два первых матча четвертьфинальной стадии Евролиги. «Анадолу Эфес» на своей площадке разгромил мадридский «Реал» — 90:63, «Милан» с минимальным преимуществом обыграл «Баварию» — 79:78.
Сегодня, 21 апреля, свои первые матчи в плей-офф нынешнего сезона Евролиги проведут оба российских клуба — ЦСКА и «Зенит». Матч ЦСКА — «Фенербахче» пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 20:00 мск, выездная встреча «Зенита» с «Барселоной» — в 22:00 мск.
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