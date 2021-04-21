В «Зените» отреагировали на продление контракта с главным тренером на 3 года

В «Зените» отреагировали на продление контракта с главным тренером Хавьером Паскуалем на три года.

«Мы договорились о продлении сотрудничества более двух месяцев назад, но решили не торопиться это анонсировать до окончания регулярного чемпионата. Думаю уже давно понятно что на данном этапе Хави полностью подходит «Зениту», клуб со своей стороны делает всё возможное чтобы создать условия для реализации огромного потенциала нашего тренера. У нас сложились прекрасные взаимоотношения в которых комфортно работать всем, а главное это даёт нужный результат. Срок контракта говорит о том что обе стороны уверены друг в друге. Я очень рад что мы по окончании этого сезона уже знаем куда и с кем мы движемся. Надеюсь все кто за нас болеет и нас поддерживает рады такому развитию событий», — приводит слова генерального директора Александра Церковного пресс-служба клуба.

«Во-первых, я очень рад этому событию, так как считаю «Зенит» своей семьёй и своим домом. Мне очень нравится и Санкт-Петербург, и Россия. «Зенит» — это организация, которая позволяет мне заниматься моей работой, я всегда чувствую поддержку, чувствую, что всем нравится то, что мы делаем здесь вместе. Надеюсь, что в будущем мы сможем добиться ещё большего успеха», — прокомментировал Паскуаль.