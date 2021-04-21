Тимма: я часто слышал, что из-за Седоковой потерял страсть к баскетболу. Это полная чушь

Форвард «Химок» Янис Тимма высказался о пребывании без игровой практики в последнее время и влиянии жены популярной певицы Анны Седоковой на его карьеру.

«Если я думал, что ковид был самым худшим, то теперь вижу, что он просто готовил меня к этому. Я никогда не мог подумать, что, являясь здоровым и испытывая безумный голод по игре, которой я отдаю всю свою жизнь, пот и слезы, я не буду иметь возможности играть. Я часто слышал, что из-за Анны потерял страсть к баскетболу. Это полная чушь… Я показывал свою лучшую игру с того самого дня, как встретил ее. Я понимаю, что это самый простой способ обвинить кого-то. Но это не она. Она моя самая большая поддержка… Она устала видеть, как я страдаю», — написал Тимма на своей странице в «Инстаграме».

3 марта латыш разминался перед игрой с «Зелена-Гурой», но покинул арену без предупреждения. После этого за подмосковную команду он не играл. 5 апреля стало известно, что Тимма больше не сыграет за «Химки» в нынешнем сезоне. Генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов заявил, что Янис покинул расположение команды и в организации продолжили двигаться дальше.