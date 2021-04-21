«Зенит» борется за громкий трансфер с «Реалом» и «Миланом»

Лёгкий форвард «Панатинаикоса» Иоаннис Папапетру может покинуть команду по окончании сезона, сообщает журналист Лука Д'Алессандро на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, на игрока претендуют мадридский «Реал», «Милан» и «Зенит».

В нынешнем сезоне Евролиги 27-летний Папапетру провёл 27 матчей, в которых в среднем набирал 12,1 очка, 2,4 передачи и 4,1 подбора за игру.

Напомним, после победы над «Панатинаикосом» (112:83) «Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 20 побед при 14 поражениях, и впервые в истории вышел в плей-офф. Подопечные Хавьера Паскуаля сыграют с испанской «Барселоной», занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата (24 победы в 34 матчах). Серия до трёх побед стартует сегодня, 21 апреля, на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии.