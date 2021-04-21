Топ-эксперт назвал трёх современных игроков, которые лучше Карри по игре в нападении

Авторитетный спортивный эксперт Макс Келлерман ответил своему коллеге Стивену Эй Смиту. Ранее Смит сказал, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является лучшим атакующим игроком НБА.

«Стивен Эй, я хочу назвать тебе сразу трёх игроков, которые лучше Карри в игре в нападении. Первый — Кевин Дюрант. Мы даже не будем говорить о том, что он лучше в защите. Когда Дюрант играл с Карри за одну команду, «Уорриорз» вели атаки через Кевина. Он был лучшим в команде.

Второе имя — Джеймс Харден. У него нет такого броска, как у Карри. Да и ни у кого нет, ведь он — лучший бросающий в истории. Но Харден обладает более богатым арсеналом, он лучше ведёт игру своей команды, чем Карри. К тому же Джеймс более вынослив.

Третий игрок — Дэмьен Лиллард. Он делает на площадке примерно то же самое, что и Карри, но чуть хуже. Но Дэмьен — лучший в клатче. Когда на кону стоит важная победа, я бы доверил мяч Лилларду, а не Карри», — цитирует Келлермана First Take.