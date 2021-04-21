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Рон Харпер: Майкл Джордан не выиграл бы ни одного титула без ролевиков «Чикаго»

Рон Харпер: Майкл Джордан не выиграл бы ни одного титула без ролевиков «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Рон Харпер поделился мнением об успехах команды, которая доминировала при Майкле Джордане. По словам Харпера, важную роль в команде сыграли другие звёзды, без которых Джордан не смог бы добиться таких успехов.

«Майкл Джордан — великий игрок. Но без ролевиков он бы не выиграл ни одного титула. Когда он начинал выступать за «Чикаго», и они выиграли первый чемпионат, у них были юный Хорэйс Грант, Скотти, молодой Би Джей Армстронг, ветеран Билл Картрайт и Джон Пэкстон. Также у них был великолепный тренер. Без этих ролевых игроков он бы не взял ни одного чемпионского титула», — цитирует Харпера Essentially Sports.

Джордан в составе «Чикаго Буллз» становился победителем НБА шесть раз.

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