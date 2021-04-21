Рон Харпер: Майкл Джордан не выиграл бы ни одного титула без ролевиков «Чикаго»

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Рон Харпер поделился мнением об успехах команды, которая доминировала при Майкле Джордане. По словам Харпера, важную роль в команде сыграли другие звёзды, без которых Джордан не смог бы добиться таких успехов.

«Майкл Джордан — великий игрок. Но без ролевиков он бы не выиграл ни одного титула. Когда он начинал выступать за «Чикаго», и они выиграли первый чемпионат, у них были юный Хорэйс Грант, Скотти, молодой Би Джей Армстронг, ветеран Билл Картрайт и Джон Пэкстон. Также у них был великолепный тренер. Без этих ролевых игроков он бы не взял ни одного чемпионского титула», — цитирует Харпера Essentially Sports.

Джордан в составе «Чикаго Буллз» становился победителем НБА шесть раз.