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ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги

ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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В Москве завершился первый матч плей-офф Евролиги. ЦСКА принимал «Фенербахче». Армейцы одержали уверенную победу, встреча закончилась со счётом 95:76.

ЦСКА здорово начал матч и к концу первой четверти оторвался от соперника на пять очков. К большому перерыву преимущество хозяев и вовсе составило уже девять очков. Но после перерыва турецкие баскетболисты сумели не только сократить отставание, но и выйти вперёд. Третью четверть ЦСКА провалил, она закончилась со счётом 11:22. Впрочем, хозяева паркета сделали правильные выводы из ситуации. В заключительной десятиминутке они полностью переиграли соперника, выиграв её со счётом 31:10.

Самым результативным игроком матча стал бывший армеец Нандо де Коло, который принёс «Фенербахче» 27 очков. У ЦСКА 20 баллов набрали Уилл Клайберн и Дэниел Хэкетт. Следующий матч серии состоится в Москве в пятницу, 23 апреля.

Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2021, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
92 : 76
Фенербахче
Стамбул, Турция
ЦСКА: Клайберн - 20, Хэкетт - 20, Фойгтман - 12, Антонов - 9, Лундберг - 7, Стрелниекс - 6, Ухов - 6, Шенгелия - 6, Эрик - 4, Курбанов - 2, Хиллиард, Хоменко
Фенербахче: де Коло - 27, Браун - 12, Гудурич - 11, О'Куинн - 11, Биберович - 9, Бартель - 6, Джандан, Дювериоглу, Махмутоглу, Переc, Сипахи
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