ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги

В Москве завершился первый матч плей-офф Евролиги. ЦСКА принимал «Фенербахче». Армейцы одержали уверенную победу, встреча закончилась со счётом 95:76.

ЦСКА здорово начал матч и к концу первой четверти оторвался от соперника на пять очков. К большому перерыву преимущество хозяев и вовсе составило уже девять очков. Но после перерыва турецкие баскетболисты сумели не только сократить отставание, но и выйти вперёд. Третью четверть ЦСКА провалил, она закончилась со счётом 11:22. Впрочем, хозяева паркета сделали правильные выводы из ситуации. В заключительной десятиминутке они полностью переиграли соперника, выиграв её со счётом 31:10.

Самым результативным игроком матча стал бывший армеец Нандо де Коло, который принёс «Фенербахче» 27 очков. У ЦСКА 20 баллов набрали Уилл Клайберн и Дэниел Хэкетт. Следующий матч серии состоится в Москве в пятницу, 23 апреля.