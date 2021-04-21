Андрей Кириленко: ЦСКА играл против Нандо Де Коло, я не вижу команды «Фенербахче» вообще

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не увидел командной игры у турецкого «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги против ЦСКА.



«Мое ощущение, что сегодня играл ЦСКА против Де Коло, я не вижу команды «Фенербахче» вообще. ЦСКА доминировал и был явно сильнее. Но один игрок старался тащить весь коллектив. Нандо — один из лучших игроков Европы, это видно», — цитирует Кириленко ТАСС.

В среду ЦСКА на домашней площадке обыграл «Фенербахче» со счетом 95:76. Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкого клуба Нандо Де Коло (27 очков), ранее игравший за ЦСКА. ЦСКА повёл в четвертьфинальной серии до трёх побед со счётом 1-0. Следующий матч команды проведут 23 апреля в Москве.