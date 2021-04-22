Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Судья успокаивал Хэкетта, Курбанов играл лёжа. Яркие фото победы ЦСКА над «Фенербахче»

ЦСКА — «Фенербахче» — 95:76
Судья успокаивал Хэкетта, Курбанов играл лёжа. Яркие фото победы ЦСКА над «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

21 апреля в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч плей-офф Евролиги. ЦСКА принимал «Фенербахче». Армейцы одержали уверенную победу, встреча закончилась со счётом 95:76.

Тренер «Фенербахче» Эрдем Джан считает, что турецкий клуб достойно выступил в первом матче плей-офф Евролиги с ЦСКА (76:92).

«Поздравляю своих игроков. Сегодня мы дали бой, несмотря на все трудности. Были готовы психологически и по-настоящему сражались, хотя в некоторые моменты допускали не самые умные решения. Пока мы готовы до конца биться в каждом владении, у нас будут шансы в этой серии, и мы будем стараться их использовать. Не могу сказать, сыграет ли послезавтра Дайшон Пьер, мы оценим его состояние. Думаю, разве что ограниченное время», – приводит слова Джана «Р-Спорт».

Пять игроков и главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков не прилетели на стартовый матч в Россию из-за коронавируса.

Самым результативным игроком матча стал бывший армеец Нандо де Коло, который принёс «Фенербахче» 27 очков. У ЦСКА 20 баллов набрали Уилл Клайберн и Дэниел Хэкетт. Следующий матч серии состоится в Москве в пятницу, 23 апреля.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Фенербахче» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021