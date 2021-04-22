Шарунас Ясикявичюс объяснился после поражения «Барселоны» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился мнением после первого матча плей-офф Евролиги с «Зенитом» (74:76).

«У «Зенита» было более чёткое представление о том, что делать, особенно в защите. Наша защита была очень плохой, мы не можем так начинать плей-офф. Мы пытались навести порядок, но этого оказалось недостаточно, потому что соперники забивали тяжёлые броски и, наверное, заслужили победу. Они втянули нас в хаос. Наша задача — выбраться из него. Я не ожидал такого выступления своей команды. В этом плей-офф практически нет права на ошибку. Мы пропустили 27 очков во второй четверти, совершив три фола. Мы нарушили все принципы защиты, которые у нас есть. Во второй половине мы преобразились, но это победу не принесло. Количество точных трёхочковых во второй половине тоже не очень хорошее. Я разочарован. Лучшая новость заключается в том, что у нас есть немного времени, чтобы исправить сложную ситуацию, в которой мы оказались», — приводит слова Ясикявичюса Mundo Deportivo.