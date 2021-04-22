Леброн объяснил пост фото копа, застрелившего афроамериканку, с подписью «Ты следующий»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс неоднозначно отреагировал на убийство в американском городе Колумбусе (штат Огайо) 16-летней афроамериканской девушки Макайи Брайант, которая была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном.



Джеймс опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографию Рирдона с подписью «Ты следующий. Ответственность». Он также добавил к записи эмодзи с песочными часами, однако позже удалил твит.



Позже Джеймс объяснил решение удалить твит.



«Гнев не приносит ничего хорошего никому, включая меня! А вот ознакомление с фактами и просвещение делают это! Я все еще разгневан в связи с тем, что случилось с этой маленькой девочкой. Мои соболезнования её семье и пусть восторжествует справедливость!



Как же меня достало наблюдать за тем, как чернокожих убивает полиция. Я удалил твит, потому что его использовали для разжигания еще большей ненависти. Дело не в офицере, а в системе в целом. Они всегда используют наши слова, чтобы посеять еще больше расизма. Как же сильно мне хочется видеть больше ответственности», – отметил Джеймс.



Выяснились подробности инцидента, который привел к гибели Макайи Брайант. Полиция приехала на вызов о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей сообщила, что ее племянница взяла нож для самозащиты. Девушка жила в приёмной семье и поссорилась с кем-то из жильцов дома.



Инцидент был записан на нагрудную камеру полицейского. На кадрах показано, как Рирдон приближается к группе молодых людей, затем Макайя Брайант толкает или замахивается ножом на человека, который падает на землю. Офицер полиции несколько раз выкриком призвал девушку лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, которая была прижата к машине. После этого офицер сделал четыре выстрела, Брайант упала на землю. Её доставили в больницу, спасти жизнь не удалось.



Родной город Джеймса Акрон находится приблизительно в 200 километрах к северо-востоку от Колумбуса, столицы штата Огайо. Инцидент произошёл незадолго до оглашения судом присяжных в Миннеаполисе вердикта о признании экс-полицейского Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по неосторожности. Джеймс отреагировал на вердикт суда твитом «Ответственность».

Фото: https://twitter.com/KingJames