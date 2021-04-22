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Леброн Джеймс восхитился красотой своей жены

Леброн Джеймс восхитился красотой своей жены
Баскетбол / НБА 0

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» фото своей супруги Саванны Бринсон. На фото девушка предстала в обтягивающем синем платье.

«Ты просто прекрасна», — написал Леброн, сопроводив запись эмодзи с сердечками в глазах. Также супругу он назвал «королевой».

Джеймс уже пропустил 16 матчей регулярного чемпионата НБА. 20 марта он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на свою ногу одного из соперников.

Ранее главный тренер калифорнийцев Фрэнк Вогель сообщил, что Джеймс уже начал выполнять лёгкую работу на площадке. Тем не менее, в клубе пока не называют сроки его восстановления.

Леброн познакомился со своей будущей супругой ещё во время учёбы в средней школе. В конце 2011 года они обручились, а ещё через два года сыграли свадьбу.

В «Лейкерс» прояснили текущий статус Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса
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